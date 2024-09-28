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Райан Спунер прилетел в Омск и готовится присоединиться к «Авангарду»

Сыграть он может уже 30 сентября против «Сибири».

Источник: Соцсети

Райан Спунер прибыл утром 28 сентября в Омск и готовится сыграть за хоккейный клуб «Авангард», за который успешно выступал в прошлом сезоне. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ХК «Авангард».

«Райан, добро пожаловать в Омск снова!», — приветствуют канадского форварда в Омском аэропорту.

Напомним, недавно стало известно, что Райан Спунер может сыграть в домашнем матче против «Сибири» уже 30 сентября. Сейчас его ждёт медосмотр, после которого центрфорвард сможет присоединиться к команде.

О возвращении канадского игрока клуб объявил 20 сентября. Контракт с ним рассчитан на один сезон. Ранее генменеджер омского клуба Антон Курьянов говорил, что Спунер много помогал команде в регулярном чемпионате, но в плей-офф от него ожидали большего. В прошлом сезоне 32-летний канадец набрал 61 (23+38) очко в 65 матчах регулярного чемпионата и 6 (1+5) — в 10 играх в плей-офф.

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