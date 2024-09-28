Внимание, водители: из-за марафона движение в центре Кишинева будет перекрыто

В связи с проведением спортивных соревнований, движение на бульваре Штефана чел Маре, в периметре улиц Бэнулеску-Бодони и Пушкина, будет приостановлено в течение двух дней, в субботу и воскресенье, до 19.00.
В то же время, в воскресенье движение будет ограничено и на других улицах столицы. В субботу, на площади Великого Национального Собрания пройдет 10-й детский марафон «Kids Marathon 2024». Он рассчитан на участников в возрасте от 5 до 13 лет.
В воскресенье состоится 10-й выпуск взрослого бегового марафона «Fun Run 2024». Движение транспорта будет остановлено на бульваре Штефана чел Маре, на участке между улицами Тома Чорбэ и Чуфля — улица Чуфля — бульвар Дачия (виадук, в сторону центра).