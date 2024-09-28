Митинг против жестокого обращения с животными прошел в Иркутске 28 сентября. Сибиряки собрались у здания цирка недалеко от памятника Леониду Гайдаю с собакой. Горожане, возмущенные событиями в одном из сел Иркутской области, где щенка истязали подростки, призвали общественность к ответственному обращению с животными.
— Тема митинга: «Иркутская область против живодеров». Посвящено мероприятие случаям жестокого обращения с животными в Тулунском районе, Ангарске и Иркутске, — поделились информацией в питомнике К-9.
Напомним, что трое парней 16 и 14-лет из села Котик обвиняются в издевательствах над щенком. Известно, что еще 4 июля парни повесили собаку и избили ее. К счастью, животному удалось выжить. Ее спасли местные жители. Однако о факте стало известно только в сентябре, когда в сети всплыло видео. Сейчас полиция проводит проверку.