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Михаил Котюков поздравил супругов из Шушенского района с 50-летним юбилеем свадьбы

В ходе своей рабочей поездки в Шешенский район глава региона Михаил Котюков поздравил с 50-летним юбилеем свадьбы семью Николаевых.

Супружеская пара проживает в селе Шунеры.

Напомним, во время «прямой линии» к Михаилу Котюкову обратилась дочь Николаевых, которая и рассказала о такой важной для семьи дате. Глава региона пообещал лично поздравить супругов с 50-летним юбилеем свадьбы и сдержал свое обещание. Встреча с большой семьей Николаевых, в которой трое взрослых детей и пятеро внуков, прошла в музее-заповеднике «Шушенское».

По мнению Михаила Котюкова, долгие и счастливые отношения в крепких семьях — это хороший пример, который показывает ценность семейных традиций для современной молодежи. Большая, замечательная семья с хорошими, добрыми традициями. Именно такие семьи составляют основу нашего края и нашей страны, — отметил после встречи Михаил Котюков.