Михаил Котюков поздравил супругов из Шушенского района с 50-летним юбилеем свадьбы

Напомним, во время «прямой линии» к Михаилу Котюкову обратилась дочь Николаевых, которая и рассказала о такой важной для семьи дате. Глава региона пообещал лично поздравить супругов с 50-летним юбилеем свадьбы и сдержал свое обещание. Встреча с большой семьей Николаевых, в которой трое взрослых детей и пятеро внуков, прошла в музее-заповеднике «Шушенское».