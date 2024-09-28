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Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» в ДТП погиб человек, двое пострадали

В Аксайском районе на дороге М-4 «Дон» столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в аварии погиб человек, еще двое пострадали. ДТП произошло 27 сентября в 19.20, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В ГАИ уточнили, что, по предварительным данным, авария случилась из-за того, что 40-летний водитель «ВАЗ 2114» не выбрал безопасную скорость. Его машина столкнулась с грузовой «ГАЗелью», от удара которую перевернуло и она врезалась металлический отбойник.

В аварии пострадали 45-летний водитель и 11-летний пассажир «ГАЗели». Их с травмами отвезли в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.