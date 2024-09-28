Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» в ДТП погиб человек, двое пострадали

В Аксайском районе Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в аварии погиб человек, еще двое пострадали. ДТП произошло 27 сентября в 19.20, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В ГАИ уточнили, что, по предварительным данным, авария случилась из-за того, что 40-летний водитель «ВАЗ 2114» не выбрал безопасную скорость. Его машина столкнулась с грузовой «ГАЗелью», от удара которую перевернуло и она врезалась металлический отбойник.
В аварии пострадали 45-летний водитель и 11-летний пассажир «ГАЗели». Их с травмами отвезли в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.