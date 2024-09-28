Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» в ДТП погиб человек, двое пострадали

В ГАИ уточнили, что, по предварительным данным, авария случилась из-за того, что 40-летний водитель «ВАЗ 2114» не выбрал безопасную скорость. Его машина столкнулась с грузовой «ГАЗелью», от удара которую перевернуло и она врезалась металлический отбойник.