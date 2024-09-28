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Жителям Новосибирска напомнили о запретах в День Никиты Гусятника

28 сентября православные вспоминают великомученника.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирцам напомнили, что нельзя делать в День Никиты Гусятника. Так, 28 сентября нельзя ссориться и конфликтовать. В этот день нужно искать возможность помириться с теми, с кем у вас есть разногласия.

Не стоит также хвастаться своими достижениями или внешними данными. Важно быть скромным и доброжелательным.

По народным приметам, погода в День великомученника Никиты Гофского (Никиты Гусятника) способна предзнаменовать погоду на следующий день. Так, если 28 сентября на улице ясно, значит, следующий день будет ветреным. А если дикие гуси сидят на земле, это значит, что осень будет холодной.

Напомним, что завтра в Новосибирске ожидается потепление до +12 градусов. На улице будет пасмурно, но осадков синоптики не прогнозируют.