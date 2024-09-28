Актер из Прикамья сыграл главную роль в фильме Надежды Михалковой

Главный герой фильма, Макс, — избалованный и инфантильный подросток из обеспеченной семьи. Его мама возглавляет комитет по вопросам семьи и детей в ГосДуме. И всю судьбу своего сына она распределила на годы вперед. Но трагическое происшествие в ночном клубе, в которое оказывается втянут Макс, нарушает ее планы и может помешать в очередной выборной кампании. Женщина мучительно решает, что ей важнее — карьера или сын.