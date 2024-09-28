Актер из Прикамья сыграл главную роль в фильме Надежды Михалковой

В Москве завершились съемки фильма Надежды Михалковой «Огненный мальчик». Сценарий картины написала Марина Степнова, автор романов «Женщины Лазаря» и «Сад».
Главный герой фильма, Макс, — избалованный и инфантильный подросток из обеспеченной семьи. Его мама возглавляет комитет по вопросам семьи и детей в ГосДуме. И всю судьбу своего сына она распределила на годы вперед. Но трагическое происшествие в ночном клубе, в которое оказывается втянут Макс, нарушает ее планы и может помешать в очередной выборной кампании. Женщина мучительно решает, что ей важнее — карьера или сын.
Выход фильма «Огненный мальчик» в прокат запланирован на весну 2025 года.
В роли матери снялась известная актриса Юлия Высоцкая («Дом дураков», «Рай»). Также в фильме заняты Оксана Акиньшина («Беспринципные в деревне», «Синдром») и Анна Михалкова («Живи и помни», «Чувства Анны»).
А роль Макса сыграл 20-летний актер из Березников Денис Косиков, студент театрального училища им. М. С. Щепкина. Ранее он исполнял роли в сериалах «На автомате» (18+) и «Подростки в космосе» (18+), а также в фильме «Четыре четверти» (16+).
Сейчас Денис снимается в фильме «Что-то положительное» режиссера Никой Яковлевой. Здесь у него также одна из главных ролей — подростка по имени Марк, который внезапно узнает, что его подруга-школьница беременна.