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В Новосибирске жители многоквартирного дома страдают от холода из-за аварии на теплосетях

В Новосибирске в жилом доме на улице Трикотажной и нескольких соседних многоэтажках отопительный сезон задерживается из-за прорыва трубы на теплосетях.

Источник: Сиб.фм

Как сообщает «Вести Новосибирск», одна из местных жительниц, Оксана Ч., обеспокоена состоянием своего маленького ребенка, который часто болеет из-за повышенной влажности в квартире.

Ситуация аналогична и в других квартирах: за две недели без отопления в помещениях появилась плесень, а обогреватели не справляются с задачей поддержания комфортной температуры.

По данным СГК, основной дефект уже устранен, а работы по устранению оставшейся проблемы продолжатся завтра, 29 сентября.

Напомним, на левом берегу Новосибирске в 850 домах повысили надежность теплоснабжения.

ЖКХ