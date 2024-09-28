Финал роад-шоу «Внутри КХЛ»: достижения и знаковые фигуры «Авангарда»

30 сентября передвижная выставка «Внутри КХЛ» приедет в Омск, дом клуба «Авангард». До и после игры с «Сибирью» болельщики смогут познакомиться с историей омского хоккея и важнейших команд Лиги. Гостям представят редкие архивные снимки, коллекции клубной атрибутики и летопись главных событий с момента основания КХЛ в 2008 году.
Выставка разместится в мобильном экспозиционном зале — грузовом контейнере, превращенном в мультимедийную зону с экспонатами: хоккейная амуниция, клюшки, артефакты и символика КХЛ, а также главный трофей — Кубок Гагарина.
На выставке будет интерактивная зона с квизом об истории Лиги, аркадным автоматом и фотобудкой с AI, где посетители смогут создать карточку игрока омской команды. Внешняя зона предложит испытания для любителей хоккейных тренингов.
Роад-шоу началось 3 сентября и охватило города КХЛ, такие как Магнитогорск, Ярославль и Уфа.
Выставка «Внутри КХЛ» стала итогом большого конкурса идей для развития спортивной среды, объявленного Fonteam осенью 2023 года. В голосовании участвовали звезды спорта: Евгения Медведева, Сергей Пиняев, Карен Адамян, Эдамс из 2DROTS и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.