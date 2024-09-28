Финал роад-шоу «Внутри КХЛ»: достижения и знаковые фигуры «Авангарда»

30 сентября передвижная выставка «Внутри КХЛ» приедет в Омск, дом клуба «Авангард». До и после игры с «Сибирью» болельщики смогут познакомиться с историей омского хоккея и важнейших команд Лиги. Гостям представят редкие архивные снимки, коллекции клубной атрибутики и летопись главных событий с момента основания КХЛ в 2008 году.