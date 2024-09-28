Жители СНТ «Заря» под Новосибирском готовят окопные свечи для фронта

В специально оборудованной палатке парафин плавится на семи газовых плитах, и это считается самой сложной частью работы. Дети также принимают участие, готовя рисунки и письма для бойцов, которые отправляются вместе со свечами на фронт. Готовые окопные свечи передаются в отделение новосибирского «Народного фронта» и вместе с другой гуманитарной помощью отправляются на СВО.