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Жители СНТ «Заря» под Новосибирском готовят окопные свечи для фронта

Жители дачного посёлка под Новосибирском каждый месяц выходят на субботники, чтобы изготовить более 500 окопных свечей.

Более 500 окопных свечей в месяц изготавливают жители дачного поселка СНТ «Заря» в поселке Рыбачий под Новосибирском, чтобы отправить их российским бойцам на передовую. Субботники по изготовлению свечей объединяют взрослых, детей, пенсионеров и ветеранов боевых действий, желающих оказать помощь солдатам.

Для работы над окопными свечами волонтеры используют консервные банки, которые собирают из ресторанов и кафе. Соседи сообща закупают парафин, чтобы обеспечить достаточный объем материала. Процесс создания свечей распределяется между всеми участниками: одни промывают банки, другие режут и укладывают картон, а затем готовят парафин.

В специально оборудованной палатке парафин плавится на семи газовых плитах, и это считается самой сложной частью работы. Дети также принимают участие, готовя рисунки и письма для бойцов, которые отправляются вместе со свечами на фронт. Готовые окопные свечи передаются в отделение новосибирского «Народного фронта» и вместе с другой гуманитарной помощью отправляются на СВО.