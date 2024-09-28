День туризма отметили в Иркутске 26 и 27 сентября. В течение двух дней в столице Приангарья прошли различные крупные мероприятия. К примеру, два туристических форума, посвященные отдыху и гастрономии. Так, более двух тысяч сибиряков стали участниками программы. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
— Проведение таких мероприятий очень значимо для развития туристической сферы в Иркутской области. Они объединяют профессионалов, которые готовы обсудить актуальные вопросы развития и вместе сформировать дальнейшие шаги по совершенствованию отрасли, — отметил Георгий Кузьмин, заместитель Председателя Правительства Иркутской области.
В рамках программы было уделено внимание развитию медицинского туризма, туризма в муниципальных образованиях и автомобильного туризма. Также сибиряки могли почувствовать в мастер-классах по приготовлению блюд из местных продуктов.