День туризма отметили в Иркутске 26 и 27 сентября. В течение двух дней в столице Приангарья прошли различные крупные мероприятия. К примеру, два туристических форума, посвященные отдыху и гастрономии. Так, более двух тысяч сибиряков стали участниками программы. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.