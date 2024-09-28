В Беларуси растет заболеваемость ОРВИ и кишечными вирусами

По ее словам, более половины заболевших — дети.
«В этиологической структуре респираторных инфекций преобладают негриппозные респираторные вирусы: вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы. Меры профилактики достаточно банальные. Это, во-первых, соблюдение правил личной гигиены — как можно чаще мыть руки, либо, если такой возможности нет, использовать антисептические средства. В осенне-зимний период целесообразно сократить активирование в местах массового скопления людей, ограничить контакты с людьми, у которых отмечаются видимые признаки респираторной инфекции».
Еще один способ профилактики — вакцинация. Например, от гриппа и COVID-19.
Заместитель главврача 10-й поликлиники Минска Татьяна Швакова отметила, что сегодня доля антипрививочников уменьшилось, потому что люди уже получили практический опыт перенесения тяжелых заболеваний за пандемийный период. С начала осени в учреждении на платной основе привили более 200 человек, и количество желающих сделать прививку растет, добавила врач.
Младший научный сотрудник лаборатории НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Кирилл Булда напомнил, что в мире распространяется новый вариант коронавируса под названием ХЕС, и в Беларуси он рано или поздно тоже появится.
Однако, заверил инфекционист, переживать об этом не стоит. «Наша лаборатория диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций уже неоднократно показывала, что мы можем определять все циркулирующие варианты. В лаборатории имеется необходимое оборудование, расходные материалы, реагенты и, естественно, высококвалифицированные сотрудники, которые смогут определить данный вариант», — добавил Булда.