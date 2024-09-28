В Беларуси растет заболеваемость ОРВИ и кишечными вирусами

Заместитель главврача 10-й поликлиники Минска Татьяна Швакова отметила, что сегодня доля антипрививочников уменьшилось, потому что люди уже получили практический опыт перенесения тяжелых заболеваний за пандемийный период. С начала осени в учреждении на платной основе привили более 200 человек, и количество желающих сделать прививку растет, добавила врач.