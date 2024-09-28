Столичные долгожители: в Минске 124 человека достигли 100 лет

Так, в столице функционируют девять территориальных центров соцобслуживания населения и в каждом из них работает отделение для пожилых людей. В этих центрах работают волонтерами свыше 250 минчан пожилого возраста, они ведут занятия по йоге, танцам, обучают иностранным языкам.