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Столичные долгожители: в Минске 124 человека достигли 100 лет

В столице реализуется проект, направленный на адаптацию государственных и общественных институтов к проблемам старения населения.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 сен — Sputnik. В белорусской столице проживает 124 долгожителя, которые достигли 100-летнего возраста, сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Петр Шутько.

«Двое самых старших жителей столицы отметили 106 лет. Всего же в Минске живут 124 долгожителя в возрасте 100 лет», — уточнил Шутько, его слова приводит агентство «Минск-Новости».

Глава профильного комитета отметил, что одной из основных задач системы соцзащиты является создание комфортных условий для пожилых людей.

Так, в столице функционируют девять территориальных центров соцобслуживания населения и в каждом из них работает отделение для пожилых людей. В этих центрах работают волонтерами свыше 250 минчан пожилого возраста, они ведут занятия по йоге, танцам, обучают иностранным языкам.

«Самому старшему посетителю кружков 89 лет», — добавил он.

Активное долголетие.

Кроме того, в Минске реализуется Нацстратегия «Активное долголетие — 2030». Этот проект направлен на адаптацию государственных и общественных институтов к проблемам старения населения.

Основная его цель — создать условия для полноценной и эффективной реализации потенциала пожилых людей, а также повысить качество их жизни, включить в общественную и экономическую деятельность.

В этой программе шесть приоритетных направлений. Среди них — обеспечение прав и достоинства пожилых граждан, стимулирование более продолжительной трудовой жизни, формирование комфортного уровня дохода, развитие соцобслуживания и другие.

демография