В Красноярском крае полицейские остановили 17-летнего водителя

«Ладу» был без номерных знаков обнаружили инспекторы ДПС во время вечернего патрулирования города. Автомобиль был остановлен, а за рулём его находился 17-летний парень. Молодой человек не имел ни водительского удостоверения, ни документов на транспортное средство. По его словам, он приобрёл машину в прошлом году за 15 тысяч рублей, но не поставил её на учёт.