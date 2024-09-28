В Красноярском крае полицейские остановили 17-летнего водителя

В Енисейске госавтоинспекторы отстранили 17-летнего водителя от управления автомобилем. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.
«Ладу» был без номерных знаков обнаружили инспекторы ДПС во время вечернего патрулирования города. Автомобиль был остановлен, а за рулём его находился 17-летний парень. Молодой человек не имел ни водительского удостоверения, ни документов на транспортное средство. По его словам, он приобрёл машину в прошлом году за 15 тысяч рублей, но не поставил её на учёт.
Молодой человек был отстранён от управления, а автомобиль отправлен на спецстоянку. В отношении несовершеннолетнего составлены административные протоколы за управление незарегистрированным транспортным средством, без прав и без необходимых документов. Сумма штрафов может превысить 16 тысяч рублей.
Кроме того, выяснилось, что в этом году парень уже привлекался к ответственности за подобные нарушения. Материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.