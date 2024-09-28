Почему появляются токсичные «красные приливы» в Азовском море, выяснили ученые

В Азовском море, включая и Таганрогский залив, в летнее время появляются так называемые «красные приливы». Ученые из Морского гидрофизического института РАН выяснили причины их появления, сообщает ТАСС.
— Бурное развитие фикоэритринсодержащих водорослей обычно называют «красным приливом» из-за особенностей спектра поглощения света: воды с большим содержанием такого пигмента, как правило, выглядят бурыми или красными, — отметили в РАН.
Как оказалось, такие водоросли получили большое распространение из-за увеличения солености Азовского моря.
Больше всего таких «приливов», выяснили ученые, появляется с середины июня по середину августа. Развитие они получают, начиная от северо-восточной части Таганрогского залива, где устье Дона, и далее распространяются по всему заливу.
Также ученые выяснили, что «красные приливы» могут приводить к замору рыбы, а также опасны для людей, своими токсинами вызывая зуд на коже и нервнопаралитическое поражение.