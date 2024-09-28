В Красноярске закрывается мотосезон

Сотни байкеров в 14 часов соберутся на острове Татышев. В программе мероприятия — показательные выступления мотосообществ, представления и конкурсы, а также познавательные локации от ГАИ.
Затем мотоциклисты вместе с сотрудниками мотовзвода полка ДПС проедут организованной колонной по маршруту: Татышев — Октябрьский мост — Красраб — Матросова — Свердловская — Николаевский мост — Дубровинского — Белинского — Партизана Железняка — Татышев.
Напомним, в этом году мотосезон в Красноярске официально открылся в мае.