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В Красноярске закрывается мотосезон

Сегодня, 28 сентября, в Красноярске состоится официальное закрытие мотосезона-2024.

Источник: Reuters

Сотни байкеров в 14 часов соберутся на острове Татышев. В программе мероприятия — показательные выступления мотосообществ, представления и конкурсы, а также познавательные локации от ГАИ.

Затем мотоциклисты вместе с сотрудниками мотовзвода полка ДПС проедут организованной колонной по маршруту: Татышев — Октябрьский мост — Красраб — Матросова — Свердловская — Николаевский мост — Дубровинского — Белинского — Партизана Железняка — Татышев.

Напомним, в этом году мотосезон в Красноярске официально открылся в мае.

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