Сейнер, добывающий морепродукты грубым методом, замечен на Шаморе в Приморье

Очередной случай добычи морских биоресурсов опасным для экологии способом зафиксировали 28 сентября во Владивостоке в районе популярного места отдыха, сообщает ИА PrimaMedia.
Очевидцы заметили судно, которое буквально «выгребает» морское дно с самого утра.
— Ну это же не законный способ вылова, так нельзя добывать морепродукты, потом после такого способа не будет ничего там расти, они уничтожают все. Так делают только браконьеры. И кто вообще это разрешил?, — негодуют приморцы.
Сгребание биоресурсов со дна нарушает донный ландшафт, что приводит к изменению морского рельефа и в дальнейшем способствует сокращению популяции морских организмов.