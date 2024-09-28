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Сейнер, добывающий морепродукты грубым методом, замечен на Шаморе в Приморье

Очевидцы переживают за экологию популярного туристического района.

Источник: PrimaMedia.ru

Очередной случай добычи морских биоресурсов опасным для экологии способом зафиксировали 28 сентября во Владивостоке в районе популярного места отдыха, сообщает ИА PrimaMedia.

Очевидцы заметили судно, которое буквально «выгребает» морское дно с самого утра.

— Ну это же не законный способ вылова, так нельзя добывать морепродукты, потом после такого способа не будет ничего там расти, они уничтожают все. Так делают только браконьеры. И кто вообще это разрешил?, — негодуют приморцы.

Сгребание биоресурсов со дна нарушает донный ландшафт, что приводит к изменению морского рельефа и в дальнейшем способствует сокращению популяции морских организмов.

флора и фауна