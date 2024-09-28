В Иркутской области отметили День образования региона

В Иркутской области отметили большой праздник — День образования региона. Так, 27 сентября для сибиряков состоялся праздничный концерт под названием «Земле моей…». Мероприятие состоялось в Иркутском областном музыкальном театре им. Загурского. Стоит отметить, что в этом году региону исполнилось 87 лет. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве области.
— День образования Иркутской области и строительство БАМа — это события, которые являются вехами в истории и развитии региона. Любые задачи, которые мы по обычаю решаем вместе, плечом к плечу, сплачивают жителей Приангарья. Иркутская область обладает огромным потенциалом, — отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Гостями мероприятия стали 700 сибиряков. На концерте присутствовали 100 ветеранов-строителей Байкало-Амурской магистрали. В 2024 году отмечается 50-летний юбилей с начала строительства БАМ.