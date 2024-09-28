В Иркутской области отметили День образования региона

В Иркутской области отметили большой праздник — День образования региона. Так, 27 сентября для сибиряков состоялся праздничный концерт под названием «Земле моей…». Мероприятие состоялось в Иркутском областном музыкальном театре им. Загурского. Стоит отметить, что в этом году региону исполнилось 87 лет. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве области.