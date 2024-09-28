Прокуратура Новосибирской области требует расторгнуть концессию на строительство школ

В Новосибирской области разгорается скандал вокруг строительства школ по концессионному соглашению. Ситуация достигла критической точки, и прокуратура вмешалась в процесс, обратившись в суд с требованием признать сделку недействительной.
Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству иск прокуратуры, поданный в интересах областного Министерства финансов. Ответчиками по иску выступают Министерство образования Новосибирской области и компания «Школа на Спортивной», выступающая концессионером проекта. Первое заседание суда намечено на 30 октября 2024 года.
Согласно определению суда, основанием для иска стал существенный риск невыполнения обязательств по строительству школ в установленные сроки. Задержки строительства значительны, при этом ранее планируемый срок сдачи объектов в эксплуатацию (конец 2022 года) неоднократно переносился, и сейчас называется 2025 год. Более того, имеются сведения о необходимости демонтажа фундамента уже возведенных конструкций на трёх из шести объектов, что ещё больше усугубляет ситуацию. В отношении концессионера, помимо всего прочего, возбуждено уголовное дело. Власти региона приступили к поиску нового подрядчика для завершения строительства.
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