Прокуратура Новосибирской области требует расторгнуть концессию на строительство школ

Согласно определению суда, основанием для иска стал существенный риск невыполнения обязательств по строительству школ в установленные сроки. Задержки строительства значительны, при этом ранее планируемый срок сдачи объектов в эксплуатацию (конец 2022 года) неоднократно переносился, и сейчас называется 2025 год. Более того, имеются сведения о необходимости демонтажа фундамента уже возведенных конструкций на трёх из шести объектов, что ещё больше усугубляет ситуацию. В отношении концессионера, помимо всего прочего, возбуждено уголовное дело. Власти региона приступили к поиску нового подрядчика для завершения строительства.