В Новосибирске акционеру «Ангиолайн» Лебедевой не изменили меру пресечения

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию адвокатов акционера АО «Ангиолайн» Натальи Лебедевой — они требовали отменить решение Советского районного суда Новосибирска, который продлил женщине меру пресечения в виде домашнего ареста.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Первая инстанция отправила Лебедеву под домашний арест до 14 октября 2024 года. Защитники подали апелляцию, просили избрать меру, которая не связана с изоляцией.
Новосибирский районный суд заслушал стороны, изучил материалы дела и оставил иск защиты без удовлетворения, отметили в пресс-службе.
Напомним, на Наталью Лебедеву возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате. По версии следствия, женщина похитила со счетов акционерного общества денежные средства в особо крупном размере.