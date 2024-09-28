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В Новосибирске акционеру «Ангиолайн» Лебедевой не изменили меру пресечения

Суд оставил апелляцию адвокатов без удовлетворения.

Источник: AP 2023

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию адвокатов акционера АО «Ангиолайн» Натальи Лебедевой — они требовали отменить решение Советского районного суда Новосибирска, который продлил женщине меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Первая инстанция отправила Лебедеву под домашний арест до 14 октября 2024 года. Защитники подали апелляцию, просили избрать меру, которая не связана с изоляцией.

Новосибирский районный суд заслушал стороны, изучил материалы дела и оставил иск защиты без удовлетворения, отметили в пресс-службе.

Напомним, на Наталью Лебедеву возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате. По версии следствия, женщина похитила со счетов акционерного общества денежные средства в особо крупном размере.