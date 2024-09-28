Международный вокальный конкурс завершился в Хабаровске

— Фестиваль прошел впервые в этом году. С инициативой его проведения выступил генеральный консул КНР в городе Хабаровске господин Цзян Сяоян. Изначально фестиваль задумывался как региональный, а в итоге стал межрегиональным: приехала делегация из ЕАО, планировали участвовать студенты из Владивостока, но в последний момент не смогли приехать. Мероприятие получилось очень интересным, и мы приняли решение развивать фестиваль и вскоре начнем обсуждение перспектив проведения нового фестиваля в 2025 году, — рассказал проректор ТОГУ по воспитательной работе Александр Мшвилдадзе.