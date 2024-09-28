Международный вокальный конкурс завершился в Хабаровске

В ТОГУ прошел гала-концерт студенческого фестиваля «Творчество без границ», посвященного 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Студенты вузов Хабаровского края и ЕАО боролись за Гран-при фестиваля, исполняя песни на двух языках, — сообщает ТА «Хабаровский край сегодня».
Гала-концерт конкурса прошел накануне Дня образования Китайской Народной Республики. Около 60 исполнителей представили 46 вокальных номеров. Особо приветствовалось исполнение российскими участниками фестиваля песен на китайском языке и китайскими — на русском.
Гостей приветствовали Генеральный консул КНР в городе Хабаровске господин Цзян Сяоян и ректор ТОГУ Юрий Марфин.
Они отметили значимость добрососедских отношений между Россией и КНР и того, что уже 75 лет два государства, придерживаясь принципов гармонии, уважения, мира и дружбы, взаимно обогащают культуры и обмениваются опытом.
— Фестиваль прошел впервые в этом году. С инициативой его проведения выступил генеральный консул КНР в городе Хабаровске господин Цзян Сяоян. Изначально фестиваль задумывался как региональный, а в итоге стал межрегиональным: приехала делегация из ЕАО, планировали участвовать студенты из Владивостока, но в последний момент не смогли приехать. Мероприятие получилось очень интересным, и мы приняли решение развивать фестиваль и вскоре начнем обсуждение перспектив проведения нового фестиваля в 2025 году, — рассказал проректор ТОГУ по воспитательной работе Александр Мшвилдадзе.