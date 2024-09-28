129 сел на западе Казахстана не имеют доступа к централизованной питьевой воде

АСТАНА, 28 сен — Sputnik. 129 сел Западно-Казахстанской области не имеют доступа к централизованной питьевой воде, сообщили в управлении строительства региона.
На сегодняшний день из 413 сел региона только 284 обеспечены централизованной питьевой водой.
При этом, в 2024 году планируется подвести централизованную сеть питьевой воды к 22 сельским населенным пунктам, в которых проживают более 35 тысяч человек. На эти цели предусмотрено 5,9 миллиарда тенге (12,3 миллиона долларов).
В результате обеспеченность населения питьевой водой составит 97%, сказал руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев.
«До конца 2025 года планируется полное обеспечение чистой питьевой водой оставшихся 99 сельских населенных пунктов, с населением 9 тысяч человек. В девяти селах будет построен водопровод, в 90 — установим комплексные блочные модули».
Затягивают введение централизованных сетей и недобросовестные подрядчики. Например, одно из ТОО с 2021 и 2022 года не завершил работы по водоснабжению по селам Абай, Талпын, Барбастау и Магистральное.
Договоры пришлось расторгнуть, теперь строительные работы завершит местный подрядчик до конца года. То же самое касается реконструкции водопровода в селах Подстепное и Чапаево, отметил руководитель управления строительства.