Что известно о новой «Миссис Европе — 2024» Динаре Саляховой из Казани?

Новая «Миссис Европа-2024» Динара Саляхова профессионально занимается бальными танцами и бодибилдингом. Девушка является обладательницей титула чемпионки Татарстана по спортивным бальным танцам и титула чемпионки в категории «фитнес-бикини». По признанию самой Динары, этим видом спорта она начала заниматься после рождения первенца, чтобы вернуться в форму. Увлечение, призванное помочь молодой маме вернуть форму, вскоре стало чем-то большим и Динара стала принимать участие в соревнованиях и побеждать в них.