Что известно о новой «Миссис Европе — 2024» Динаре Саляховой из Казани?

«Миссис Европа — 2024» стала 34-летняя россиянка Динара Саляхова. Международный конкурс красоты проходил с 24 по 29 сентября в Пловдиве (Болгария). Жительница Казани одержала победу над 24 конкурентками из разных стран Европы.
В финале конкурса, участницами которого стали женщины в возрасте от 24 до 49 лет, Динара также получила награды за «Лучший национальный костюм» и «Выбор спонсора конкурса».
Представительницы Италии, Германии, Армении, Нидерландов, Португалии, Болгарии, Украины и других стран участвовали в официальных мероприятиях, в том числе форуме «Достояние моей страны», и культурной программе. В финале конкурса девушки в дефиле продемонстрировали национальные костюмы, а также прошлись в вечерних платьях.
Новая «Миссис Европа-2024» Динара Саляхова профессионально занимается бальными танцами и бодибилдингом. Девушка является обладательницей титула чемпионки Татарстана по спортивным бальным танцам и титула чемпионки в категории «фитнес-бикини». По признанию самой Динары, этим видом спорта она начала заниматься после рождения первенца, чтобы вернуться в форму. Увлечение, призванное помочь молодой маме вернуть форму, вскоре стало чем-то большим и Динара стала принимать участие в соревнованиях и побеждать в них.
К слову, детей у Динары двое — мальчики 12 и 5 лет.
Помимо увлечение бодибилдингом и спортивным бальными танцами, Саляхова развивает собственный бренд одежды для спорта.
В июне жительница Казани одержала победу в конкурсе «Миссис Россия Мира — 2024» в Москве. Отметим, что данный конкурс является этапом более крупного события — конкурса «Миссис мира». За корону в нем соревнуются замужние красавицы. Динара одержала победу, обойдя 120 соперниц из разных городов России. Тогда за девушку болели самые близкие люди — муж и сыновья.
После победы на конкурсе в Болгарии Динара заявила, что представлять Россию на таком престижном конкурсе было для неё большой честью. Девушка подчеркнула, что участие в конкурсе было важным этапом в её жизни.
«Я очень рада, что смогла вернуться домой с победой», — приводит слова победительницы ТАСС.