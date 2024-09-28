В Краснодаре в честь Дня города открыли цветочные часы

В Кранодаре в честь Дня города открыли цветочные часы. Торжественное мероприятие состоялось 28 сентября.
Цветочная инсталляция появилась в 2007 году тоже в День города. Спустя 17 лет сами цветочные часы и территорию вокруг обновили.
«По традиции в День города обновленный символ Краснодара вернулся на перекресток улиц Красной и Гаврилова», — сказал на открытии мэр Евгений Наумов.
Сейчас стрелки циферблата будто парят на цветочной клумбой. Вечером часы будут подсвечиваться. Механизм часов оцифрован и теперь здесь будет играть музыка. Рядом для горожан разбили сквер с лавочками.