Трентон
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре в честь Дня города открыли цветочные часы

Спустя 17 лет в Краснодаре обновили цветочные часы.

Источник: Комсомольская правда

В Кранодаре в честь Дня города открыли цветочные часы. Торжественное мероприятие состоялось 28 сентября.

Цветочная инсталляция появилась в 2007 году тоже в День города. Спустя 17 лет сами цветочные часы и территорию вокруг обновили.

«По традиции в День города обновленный символ Краснодара вернулся на перекресток улиц Красной и Гаврилова», — сказал на открытии мэр Евгений Наумов.

Сейчас стрелки циферблата будто парят на цветочной клумбой. Вечером часы будут подсвечиваться. Механизм часов оцифрован и теперь здесь будет играть музыка. Рядом для горожан разбили сквер с лавочками.

архитектура