Михаил Котюков обсудил с жителями Шушенского района актуальные вопросы

Одна из жительниц района поинтересовалась у главы региона развитием туристической отрасли. Михаил Котюков рассказал, что Шушенскому району, как и прочим южным территориям региона, отводится особе место в программе развития внутреннего туризма Красноярского края. Общение Михаила Котюкова с жителями района длилось почти 3 с половиной часа. За это время удалось обсудить более пятидесяти вопросов. На часть из них Михаил Котюков ответил лично, оставшиеся передал профильным министерствам и ведомствам. Все они поставлены на губернаторский контроль.