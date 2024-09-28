Михаил Котюков обсудил с жителями Шушенского района актуальные вопросы

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков совершил рабочую поездку в Шушенский район, в ходе которой провел ставшую уже традиционной встречу с жителями. На встречу с главой региона пришли более 300 человек.
В мероприятии также приняли участие министры регионального правительства, депутаты краевого парламента, представители муниципалитета. Жители района рассказали Михаилу Котюкову о наиболее актуальных проблемах своей территории: это состояние дорог, качество услуг ЖКХ, дефицит медицинских кадров, экология и многое другое. Основной комплекс вопросов касался работы отрасли ЖКХ. В разных сельсоветах ситуация, специфика и проблемы, однако необходимо находить общие системные решения. Договорились о совместной работе и подготовке программы развития коммунального комплекса Шушенского района, — заявил по итогам общения Михаил Котюков.
Также в ходе встречи был поднят вопрос о дефиците медицинских кадров в территории. Губернатор края сообщил шушенцам, что в региональном Минздраве ведется разработка новой системы организации медицинской помощи. Многое будет зависеть от поставленного пациенту диагноза: часть жителей получит помощь на местах, тем, кому потребуется более квалифицированная помощь — получат ее в межрегиональных медцентрах. Наиболее сложные случаи потребуют приезда в медучреждения краевого центра. Запуск новой системы планируется в течение 2025 года.
Одна из жительниц района поинтересовалась у главы региона развитием туристической отрасли. Михаил Котюков рассказал, что Шушенскому району, как и прочим южным территориям региона, отводится особе место в программе развития внутреннего туризма Красноярского края. Общение Михаила Котюкова с жителями района длилось почти 3 с половиной часа. За это время удалось обсудить более пятидесяти вопросов. На часть из них Михаил Котюков ответил лично, оставшиеся передал профильным министерствам и ведомствам. Все они поставлены на губернаторский контроль.