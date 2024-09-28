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Делегация китайских экологов посетила Хабаровский край

Хабаровский край посетили китайские экологи.

Они три дня проработали в Анюйском нацпарке вместе со своими российскими коллегами из «Заповедного Приамурья»‎.

В правительстве региона рассказали, что возглавил делегацию директор национального природного резервата «Саньцзян»‎ Юй Сяодун. Вместе с ним прибыл ботаник Северовосточного института по географии и агроэкологии академии Китая Лю Бо. Они поучаствовали в рейде на территории нацпарка. Вместе с инспекторами Анюйского парка они с помощью квадрокоптеров смогли наблюдать за особо охраняемой территорией. Квадрокоптеры в арсенале российских экологов оснащены тепловизором, что позволяет проводить мониторинг даже ночью и на дальние расстояния.

Во время визита состоялась и деловая часть. Стороны обсудили вопросы межгосударственного взаимодействия в области охраны природы.

В завершении открылась выставка в Детском эколого-биологическом центре «Под заповедным крылом»‎. На ней представлено более 30 работ китайских и российских фотографов. На кадрах запечатлены птицы из приграничных районов.