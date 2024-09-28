Делегация китайских экологов посетила Хабаровский край

В правительстве региона рассказали, что возглавил делегацию директор национального природного резервата «Саньцзян»‎ Юй Сяодун. Вместе с ним прибыл ботаник Северовосточного института по географии и агроэкологии академии Китая Лю Бо. Они поучаствовали в рейде на территории нацпарка. Вместе с инспекторами Анюйского парка они с помощью квадрокоптеров смогли наблюдать за особо охраняемой территорией. Квадрокоптеры в арсенале российских экологов оснащены тепловизором, что позволяет проводить мониторинг даже ночью и на дальние расстояния.