Делегация китайских экологов посетила Хабаровский край

Они три дня проработали в Анюйском нацпарке вместе со своими российскими коллегами из «Заповедного Приамурья».
В правительстве региона рассказали, что возглавил делегацию директор национального природного резервата «Саньцзян» Юй Сяодун. Вместе с ним прибыл ботаник Северовосточного института по географии и агроэкологии академии Китая Лю Бо. Они поучаствовали в рейде на территории нацпарка. Вместе с инспекторами Анюйского парка они с помощью квадрокоптеров смогли наблюдать за особо охраняемой территорией. Квадрокоптеры в арсенале российских экологов оснащены тепловизором, что позволяет проводить мониторинг даже ночью и на дальние расстояния.
Во время визита состоялась и деловая часть. Стороны обсудили вопросы межгосударственного взаимодействия в области охраны природы.
В завершении открылась выставка в Детском эколого-биологическом центре «Под заповедным крылом». На ней представлено более 30 работ китайских и российских фотографов. На кадрах запечатлены птицы из приграничных районов.