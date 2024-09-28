Отключение отопления пройдёт в Иркутске с 28 сентября по 2 октября

В Иркутске с 28 сентября по 2 октября пройдёт отключение отопления. В этот период специалисты проведут ремонтные работы на тепловой сети. Об этом сообщили в пресс-службе оператора тепловых сетей города.
«Чтобы не допустить аварийной ситуации проведем ремонт по улицам Красноказачья, 85, Желябова, 3, Безбокова, 10 и Голышева, 5/42», — уточнили специалисты.
В субботу, 28 сентября, на улицах Красноказачья, 85, 85а отопление включат в 18:00. Отключение отопления пройдёт 29 сентября на Желябова, 3. Там тепла не будет с 09:00 до 18:00.
Также под отключение отопления попадут улицы Ледовского, 18, Безбокова, 10 и Голышева, 5/ с 29−44. По этим адреса в понедельник, 30 сентября, отопление отключат в 09:00 и включат в 17:00.
В 09:00 30 сентября и до 09:00 2 октября тепла не будет по улицам Байкальская, Пискунова, Лебедева-Кумача, 57, 59, Седова, 95 и 97, Коммунистическая, 6-ая Советская. Ещё отключение отопления пройдёт по улицам Дальневосточная, Сибирская, Лыткина, 4-ая Советская, 1б, Семёна Ладога, бульвар Постышева и переулок Пограничный. Посмотреть точные адреса можно здесь.