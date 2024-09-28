Отключение отопления пройдёт в Иркутске с 28 сентября по 2 октября

В 09:00 30 сентября и до 09:00 2 октября тепла не будет по улицам Байкальская, Пискунова, Лебедева-Кумача, 57, 59, Седова, 95 и 97, Коммунистическая, 6-ая Советская. Ещё отключение отопления пройдёт по улицам Дальневосточная, Сибирская, Лыткина, 4-ая Советская, 1б, Семёна Ладога, бульвар Постышева и переулок Пограничный. Посмотреть точные адреса можно здесь.