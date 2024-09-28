Где в Кишиневе купить местную продукцию по выгодным ценам: Ярмарки в столице в эти выходные — список локаций

Ботаника:
- В парке «Долина роз» и на бул. Дачия, 26 пройдёт ярмарка малых производителей и народных ремесел.
Буюканы:
- Ярмарка «EcoLocal» — в субботу на территории у здания «Кентфорд» (бул. Шт. чел Маре, 202).
- В парке «Штефан чел Маре» пройдет гастрономический фестиваль «Street Food Chisinau».
Чеканы:
- Сельскохозяйственные ярмарки: бул. Мирча чел Батрын, 2, 20, 24, 28, М. Дрэган, 30, (пересечение с ул. Чокана), М. Садовяну, 22, И. Виеру, 6/1, П. Заднипру, 2, И. Думенюк, 12 A.
Рышкановка:
- На Московском проспекте, 21 (напротив ул. М. Басараб, 6), К. Орхеюлуй, 109/2 — ярмарки местных производителей.
- ул. М. Костин, 13/1, возле сквера — ярмарка «Cămara Fest».