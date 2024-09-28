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Где в Кишиневе купить местную продукцию по выгодным ценам: Ярмарки в столице в эти выходные — список локаций

28 и 29 сентября жителей и гостей столицы ждут традиционные ярмарки отечественной продукции.

Источник: соцсети

Ботаника:

  • В парке «Долина роз» и на бул. Дачия, 26 пройдёт ярмарка малых производителей и народных ремесел.

Буюканы:

  • Ярмарка «EcoLocal» — в субботу на территории у здания «Кентфорд» (бул. Шт. чел Маре, 202).
  • В парке «Штефан чел Маре» пройдет гастрономический фестиваль «Street Food Chisinau».

Чеканы:

  • Сельскохозяйственные ярмарки: бул. Мирча чел Батрын, 2, 20, 24, 28, М. Дрэган, 30, (пересечение с ул. Чокана), М. Садовяну, 22, И. Виеру, 6/1, П. Заднипру, 2, И. Думенюк, 12 A.

Рышкановка:

  • На Московском проспекте, 21 (напротив ул. М. Басараб, 6), К. Орхеюлуй, 109/2 — ярмарки местных производителей.
  • ул. М. Костин, 13/1, возле сквера — ярмарка «Cămara Fest».