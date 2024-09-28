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Студенты из Омска смогут сходить на кофе с министром

Победители конкурса от Минтруда региона смогут пообщаться в неформальной обстановке с главой министерства.

Источник: Минтруда Омской области

Минтруд Омской области сообщает, что в министерстве пройдёт День открытых дверей. Он состоится 2 октября с 10:00 до 12:00 в конференц-зале на улице Тарской, 11. В рамках мероприятия в социальных сетях Минтруда запустят конкурс «Кофе с министром».

Победителей определят в двух номинациях: «Лучший комментарий» и «Самое оригинальное фото». Их ждёт личная встреча с Ириной Варнавской, министром труда и социального развития Омской области. Студенты пообщаются с ней в неформальной обстановке и смогут задать вопросы о её карьерном пути и профессиональных вызовах.

«Государственная служба для меня — это когда на первый план выходят интересы региона и создание условий и возможностей для раскрытия потенциала молодежи. День открытых дверей — важный профориентационный проект, который помогает молодым людям определиться с выбором профессии и понять, какие для них существуют возможности профессионального развития на государственной службе. Мы всегда открыты к диалогу с молодежью, настроены на обмен опытом и готовы предложить прохождение практики для наиболее перспективных студентов», — отметила министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.

Всех участников в День открытых дверей ждёт программа в формате открытого общения с руководителями структурных подразделений министерства и решение тематических кейсов.

Участие примут студенты ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, ОмГТУ, ОмГПУ, Омской гуманитарной академии, Сибирского юридического университета и филиала Финансового университета при Правительстве РФ.

образование