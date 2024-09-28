Студенты из Омска смогут сходить на кофе с министром

«Государственная служба для меня — это когда на первый план выходят интересы региона и создание условий и возможностей для раскрытия потенциала молодежи. День открытых дверей — важный профориентационный проект, который помогает молодым людям определиться с выбором профессии и понять, какие для них существуют возможности профессионального развития на государственной службе. Мы всегда открыты к диалогу с молодежью, настроены на обмен опытом и готовы предложить прохождение практики для наиболее перспективных студентов», — отметила министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.