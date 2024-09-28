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В Хабаровском крае благоустроили более 100 общественных пространств

В Хабаровском крае в рамках программы по комплексному развитию сельских территорий благоустроили с начала года 102 общественные территории.

Финансирование получили поселения в Хабаровском, Ванинском районах, районе им. Лазо и других муниципалитетах региона.

Как сообщили в краевом правительстве, попасть под программу могут не только скверы и парки. Например, так удалось отремонтировать цокольный этаж, заменить окна на первом этаже, отремонтировать вход и возвести ограждение в школе селах Святогорье и Полетное.

Игровые площадки построили в селе Тополево. Сквер с элементами военной техники благоустроили и отремонтировали в поселке Монгохто.

Всего, по данным начальника социальных проектов Минсельхоза региона Сергея Абраменко, в этом году будут закончены работы на 133 объектах. Удалось охватить 35 муниципальных образований. На эти цели было выделено 167,2 млн рублей — из них федеральное финансирование — 142,2 млн рублей.

Программа работает с 2016 года. Реализовано за эти года больше 400 проектов.

ЖКХ