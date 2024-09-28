В Калининградской области ожидаются помехи в телевизионном сигнале

Калининградская область столкнется с сезонными помехами телевизионного сигнала с 27 сентября по 20 октября 2024 года, сообщает региональное министерство цифровых технологий и связи.
Проблемы, такие как рассыпание и замерзание изображения, вызваны солнечным радиоизлучением. В этот период Солнце и ретранслятор Российской телевизионной и радиовещательной сети выстраиваются в одну линию, что может «заглушать» спутниковый сигнал.
Помехи могут длиться до 10 минут. Специалисты рекомендуют в таких случаях выключать телевизор на пару минут и, если изображение не восстановилось, запускать автопоиск каналов.