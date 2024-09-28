В Калининградской области ожидаются помехи в телевизионном сигнале

Проблемы, такие как рассыпание и замерзание изображения, вызваны солнечным радиоизлучением. В этот период Солнце и ретранслятор Российской телевизионной и радиовещательной сети выстраиваются в одну линию, что может «заглушать» спутниковый сигнал.