Снег и минусовая температура ожидаются в Хабаровском крае 29 сентября

На севере местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В районе имени Полины Осипенко — без осадков. ночью от минус двух до +10, днем от шести до 20 градусов тепла. Ветер различных направлений усилится от четырех до 11 метров в секунду.