Снег и минусовая температура ожидаются в Хабаровском крае 29 сентября

Спокойная погода ожидается в Хабаровском крае 29 сентября. Осадков в этот день практически не будет, но 30 числа в центре региона прогнозируют сильные дожди, а на севере — мокрый снег, дождь и налипание мокрого снега. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице в субботу без осадков, ночью от девяти до 11 градусов, днем — на 10 градусов теплее. Ветер юго-западный от четырех до девяти метров в секунду.
На юге без существенных осадков. ночью от шести до 11 градусов, днем — на 12 градусов теплее. Ветер придет с юга с силой от семи до 14 метров в секунду.
В центре Хабаровского края — без осадков. кратковременный дождь местами ожидается в Верхнебуреинском районе. Ночью от трех до 11 градусов тепла, днем — от 15 до 22-х. Ветер южный и юго-восточный от пяти до 14 метров в секунду.
На севере местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В районе имени Полины Осипенко — без осадков. ночью от минус двух до +10, днем от шести до 20 градусов тепла. Ветер различных направлений усилится от четырех до 11 метров в секунду.