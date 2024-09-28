11 новых муралов нанесли на дома в Иркутске

Новые муралы появились на 11 жилых и коммунальных объектах в Иркутске. Здания украшены в рамках фестиваля уличного искусства «Голос улиц». Стоит отметить, что над художественной росписью трудились мастера из восьми уголков страны: Москва и Московская область, Калининград, Владивосток, Владимир, Ульяновск, Красноуральск, Иркутск и Ангарск. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации столицы Приангарья.