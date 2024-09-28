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11 новых муралов нанесли на дома в Иркутске

Фестиваль состоялся в Шелехове, Усолье-Сибирском и Слюдянке.

Источник: Комсомольская правда

Новые муралы появились на 11 жилых и коммунальных объектах в Иркутске. Здания украшены в рамках фестиваля уличного искусства «Голос улиц». Стоит отметить, что над художественной росписью трудились мастера из восьми уголков страны: Москва и Московская область, Калининград, Владивосток, Владимир, Ульяновск, Красноуральск, Иркутск и Ангарск. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации столицы Приангарья.

— Мы пригласили живописцев из разных точек страны, чтобы наши местные ребята перенимали их опыт. У жителей города уже сложился образ фестиваля. Традиционно — это новые красивые работы и интересные мероприятия, — отметил один из кураторов проекта Роман Малинович.

Теперь новое оформление появилось у административного здания на Свердлова, 26/1, жилых домов на улицах Депутатская, 25, Лермонтова, 333 В, Франк-Каменецкого, 13, Литвинова, 9, а также в микрорайоне Первомайский 13а и 31а. А также четыре коммунальных объекта.

Фестиваль уличного искусства «Голос улиц» состоялся в Шелехове, Усолье-Сибирском и Слюдянке.

искусство