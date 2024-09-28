Губернатор Иркутской области встретился с жителями Слюдянского района

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время очередной поездки по территориям принял решение поменять формат подобных мероприятий. По мнению главы региона особое внимание во время таких визитов должно уделяться личному общению с жителями небольших и отдаленных поселений. Во время посещения Слюдянского района встреча с жителями прошла в селе Тибельти Быстринского сельского поселения. Присутствовали на ней также представители районной администрации и областного парламента.
Разговор продлился около двух часов. Люди говорили о состоянии дорог, благоустройстве, организации образовательного процесса. Игорь Кобзев поручил местным властям совместно с областным минтрансом проработать возможность включения в пятилетнюю программу дорожной деятельности района ремонт нескольких наиболее проблемных улиц в селе. Кроме того, губернатор обсудил с местными жителями вопросы обеспечения дровами, организации клуба (старый был закрыт более 10 лет назад) и определения мест, где можно пасти личный скот.
— Важно знать из первых уст, какие темы поднимаются на местном уровне, — подчеркнул Игорь Кобзев. — В этом населенном пункте проживает около 200 человек. Есть много вопросов местного значения, в которые Правительству региона также надо включаться.
Были даны соответствующие распоряжения профильным министрам.