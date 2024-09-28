Губернатор Иркутской области встретился с жителями Слюдянского района

Разговор продлился около двух часов. Люди говорили о состоянии дорог, благоустройстве, организации образовательного процесса. Игорь Кобзев поручил местным властям совместно с областным минтрансом проработать возможность включения в пятилетнюю программу дорожной деятельности района ремонт нескольких наиболее проблемных улиц в селе. Кроме того, губернатор обсудил с местными жителями вопросы обеспечения дровами, организации клуба (старый был закрыт более 10 лет назад) и определения мест, где можно пасти личный скот.