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На западе Хабаровского края ускорили движение поездов по БАМ

Холдинг Нацпроектстрой продолжает цифровизацию магистрали.

Источник: РИА "Новости"

Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя установил новую автоматическую систему управления движением поездов на трех перегонах Байкало-Амурской магистрали. Нововведение призвано увеличить скорость и безопасность прохождения составов с грузами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Специалисты холдинга смонтировали цифровую систему управления на перегонах:

Ульма — Этыркэн Дальневосточной железной дороги (Хабаровский край);

Могот — Гилюй Дальневосточной железной дороги (Амурская область).

Кичера — Дзелинда Восточно-Сибирской железной дороги (Республика Бурятия).

На всех объектах внедрили микропроцессорную централизацию, которая позволяет по щелчку мыши регулировать светофоры и стрелки, устанавливать маршруты поездов и контролировать состояние устройств.

В систему встроена защита от внешних киберугроз. Оборудование адаптировано к суровому климату Дальнего Востока и Восточной Сибири и надежно работает при низких температурах.

Как отмечают в компании, цифровизация повышает скорость и безопасность перевозок, а также сокращает эксплуатационные расходы. Работы — часть программы модернизации Восточного полигона Российских железных дорог.