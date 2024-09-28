На западе Хабаровского края ускорили движение поездов по БАМ

Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя установил новую автоматическую систему управления движением поездов на трех перегонах Байкало-Амурской магистрали. Нововведение призвано увеличить скорость и безопасность прохождения составов с грузами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Специалисты холдинга смонтировали цифровую систему управления на перегонах:
Ульма — Этыркэн Дальневосточной железной дороги (Хабаровский край);
Могот — Гилюй Дальневосточной железной дороги (Амурская область).
Кичера — Дзелинда Восточно-Сибирской железной дороги (Республика Бурятия).
На всех объектах внедрили микропроцессорную централизацию, которая позволяет по щелчку мыши регулировать светофоры и стрелки, устанавливать маршруты поездов и контролировать состояние устройств.
В систему встроена защита от внешних киберугроз. Оборудование адаптировано к суровому климату Дальнего Востока и Восточной Сибири и надежно работает при низких температурах.
Как отмечают в компании, цифровизация повышает скорость и безопасность перевозок, а также сокращает эксплуатационные расходы. Работы — часть программы модернизации Восточного полигона Российских железных дорог.