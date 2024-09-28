Новый туристический бренд появился в Самаре

В Самаре прошла пресс-конференция, посвященная созданию нового туристического кода центра города. Он должен сделать историческую часть Самары не только привлекательнее для туристов, но и удобнее. В туристический код вошла и сказка о шишигах-летунах: в городе появятся небольшие бронзовые фигурки персонажей. Некоторые фигурки уже установили.
Шишиги-летуны — это маленькие человечки, которые, согласно сказке, должны собирать и хранить лунный свет. Они поселились в Жигулевских горах, а после некоторые переправились в Самару. Придумали этих персонажей архитектор Дмитрий Храмов и его супруга Мария, а также художница Елена Загороднева и писатель Денис Либстер.
Идея расставить по городу фигурки шишиг-летунов встретила неоднозначную реакцию. Некоторые жители увидели в фигурках бесовщину и потребовали свернуть проект.