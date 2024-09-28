Новый туристический бренд появился в Самаре

Шишиги-летуны — это маленькие человечки, которые, согласно сказке, должны собирать и хранить лунный свет. Они поселились в Жигулевских горах, а после некоторые переправились в Самару. Придумали этих персонажей архитектор Дмитрий Храмов и его супруга Мария, а также художница Елена Загороднева и писатель Денис Либстер.