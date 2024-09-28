Ветераны СВО из Хабаровского края поедут на всероссийские соревнования

Занятия проводятся на базе краевой спортивно-адаптивной школы, которая также ведёт подготовку паралимпийских и сурдлимпийских спортсменов. Для ветеранов разработаны тренировки по различным дисциплинам. В их число входят плавание, волейбол сидя, пауэрлифтинг, настольный теннис и стрельбу из лука. Каждое из этих направлений позволяет участникам не только улучшать физическую форму, но и развивать свои навыки в спорте, что важно для общего восстановления организма.