Ветераны СВО из Хабаровского края поедут на всероссийские соревнования

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Занятия проводятся на базе краевой спортивно-адаптивной школы, которая также ведёт подготовку паралимпийских и сурдлимпийских спортсменов. Для ветеранов разработаны тренировки по различным дисциплинам. В их число входят плавание, волейбол сидя, пауэрлифтинг, настольный теннис и стрельбу из лука. Каждое из этих направлений позволяет участникам не только улучшать физическую форму, но и развивать свои навыки в спорте, что важно для общего восстановления организма.
«Тренировки помогают ветеранам не только работать над физической формой, но и укреплять командный дух», — отметили в правительстве.
Хабаровчане активно участвуют в спортивных сборах с национальной паралимпийской командой России, что способствует обмену опытом и повышению уровня подготовки. Так, в сентябре ветераны совместно тренировались по стрельбе из лука, в октябре будут принимать участие в сборах по пулевой стрельбе, а в ноябре отправятся в Сочи, где примут участие в Всероссийском финале «Кубка Защитников Отечества».