Хоценко: эксплуатацией газовых сетей займется ранее созданное ГП «Горгаз»

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня сообщил, что имущество «Омскгоргаза» и «Омскгазсети» были переданы из федеральной собственности в областную. Теперь всеми вопросами газоснабжения и газификации на территории региона будет заниматься ранее созданное госпредприятие «Горгаз».
Накануне распоряжение о передаче имущественного комплекса АО «Омскгоргаз» и АО «Омскгазсеть» в собственность региона подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
«Эксплуатацией газовых сетей, обеспечением безопасного газоснабжения потребителей, подключением новых потребителей, в том числе в рамках президентской программы догазификации, будет заниматься ранее созданное госпредприятие “Горгаз”, — отметил Хоценко.
Директором «Горгаза» стал Дмитрий Мишуров. Он также будет руководить «Омскгазстройэксплуатация», учредителем и собственником которого является Омская область.