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Хоценко: эксплуатацией газовых сетей займется ранее созданное ГП «Горгаз»

Распоряжение об этом подписал Представитель Правительства России Михаил Мишустин.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня сообщил, что имущество «Омскгоргаза» и «Омскгазсети» были переданы из федеральной собственности в областную. Теперь всеми вопросами газоснабжения и газификации на территории региона будет заниматься ранее созданное госпредприятие «Горгаз».

Накануне распоряжение о передаче имущественного комплекса АО «Омскгоргаз» и АО «Омскгазсеть» в собственность региона подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Эксплуатацией газовых сетей, обеспечением безопасного газоснабжения потребителей, подключением новых потребителей, в том числе в рамках президентской программы догазификации, будет заниматься ранее созданное госпредприятие “Горгаз”, — отметил Хоценко.

Директором «Горгаза» стал Дмитрий Мишуров. Он также будет руководить «Омскгазстройэксплуатация», учредителем и собственником которого является Омская область.