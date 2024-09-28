Хоценко: эксплуатацией газовых сетей займется ранее созданное ГП «Горгаз»

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня сообщил, что имущество «Омскгоргаза» и «Омскгазсети» были переданы из федеральной собственности в областную. Теперь всеми вопросами газоснабжения и газификации на территории региона будет заниматься ранее созданное госпредприятие «Горгаз».