В Таганроге в ДТП с четырьмя автомобилями пострадали три человека

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, 63-летний водитель Kia Cerato ехал по второстепенной дороге и не пропустил «ВАЗ 217230», машины столкнулись. От удара Cerato врезался в стоящие Lada Niva и Kia Qle (Sportage).