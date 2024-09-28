В Таганроге в ДТП с четырьмя автомобилями пострадали три человека

В городе Таганроге Ростовской области столкнулись четыре автомобиля. ДТП произошло в 9.10 27 сентября в переулке Красном, сообщили в донской Госавтоинспекции.
В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, 63-летний водитель Kia Cerato ехал по второстепенной дороге и не пропустил «ВАЗ 217230», машины столкнулись. От удара Cerato врезался в стоящие Lada Niva и Kia Qle (Sportage).
Водитель Kia Cerato, его 62-летний пассажир и 27-летний водитель ВАЗ получили травмы. Они самостоятельно обратились в медучреждение.