Трентон
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге в ДТП с четырьмя автомобилями пострадали три человека

В переулке Красном Таганрога столкнулись четыре машины.

Источник: Комсомольская правда

В городе Таганроге Ростовской области столкнулись четыре автомобиля. ДТП произошло в 9.10 27 сентября в переулке Красном, сообщили в донской Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, 63-летний водитель Kia Cerato ехал по второстепенной дороге и не пропустил «ВАЗ 217230», машины столкнулись. От удара Cerato врезался в стоящие Lada Niva и Kia Qle (Sportage).

Водитель Kia Cerato, его 62-летний пассажир и 27-летний водитель ВАЗ получили травмы. Они самостоятельно обратились в медучреждение.