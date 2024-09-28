Минлесхоз начал снимать запреты и ограничения на посещение лесов

В Витебской области только три района считаются закрытыми, это Бешенковичский, Лепельский и Чашникский, и еще в пяти (Браславском, Глубокском, Миорском, Поставском и Шарковщинском) действуют ограничения на посещение лесов. В других районах Витебщины в леса ходить можно.