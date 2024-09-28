Минлесхоз начал снимать запреты и ограничения на посещение лесов

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Ограничений и запретов на посещение лесных массивов стало меньше в Беларуси, это следует из интерактивной карты Минлесхоза республики.
Самая напряженная обстановка отмечается в Брестской области, где только один район — Ганцевичский — считается полностью открытым, в трех районах — Жабинковском, Каменецком и Кобринском — ограничения, а в остальных действуют запреты.
В Гомельской области шесть районов окрашены на карте зеленым цветом, это значит, что они открыты. Среди них Брагинский, Жлобинский, Речицкий, Рогачевский, Светлогорский и Хойникский районы. В Кормянском, Октябрьском, Петриковском и Чечерском регионах действуют ограничения, а остальные считаются полностью закрытыми.
В Минской области «зеленых районов» гораздо больше, это Клецкий, Копыльский, Логойский, Мядельский, Несвижский, Слуцкий и Узденский. Вместе с тем в Вилейском, Воложинском, Любанском, Молодечненском и Стародорожском районах до сих пор действуют ограничения, а остальные районы Минщины — под строгими запретами.
В Могилевской области в Глусском районе до сих пор действую ограничения, в Горецком, Дрибинском, Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском, Могилевском, Мстиславском, Хотимском — запреты. Остальные регионы области в настоящее время полностью открыты для посещения.
В Гродненской области еще закрыты Берестовицкий, Волковысский, Гродненский, Зельвенский, Свислочский и Слонимский районы, а ограничения действуют в Вороновском, Лидском, Мостовском, Островецком, Ошмянском, Сморгонском, Щучинском районах. В остальных регионах области можно свободно ходить в лес.
В Витебской области только три района считаются закрытыми, это Бешенковичский, Лепельский и Чашникский, и еще в пяти (Браславском, Глубокском, Миорском, Поставском и Шарковщинском) действуют ограничения на посещение лесов. В других районах Витебщины в леса ходить можно.
В Беларуси за нарушения требований пожарной безопасности в лесах, а также запрета на посещение лесных массивов предусмотрена административная ответственность — штраф составляет в размере до 20 базовых величин.
Кроме этого, нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников влечет наложение штрафа в размере до 30 базовых величин.