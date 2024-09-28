Краснодар празднует День города: Власти Кубани поздравляют жителей

28 сентября Краснодар отмечает День рождения. Городу исполнился 231 год. Первым жителей краевой столицы в своём Telegram-канале поздравил мэр Евгений Наумов.
«Яркий, молодой, динамичный, зелёный, душевный, со своей культурой и неповторимой айдентикой. Описывать Краснодар можно тысячами слов», — отметила глава города.
Евгений Наумов пожелал краснодарцам горячо любить родной город, ставить большие цели и достигать их, а также проводить больше времени в кругу родных и близких.
Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что Краснодар — это современный город, который активно развивается и хранит казачьи традиции. Глава Кубани назвал Краснодар культурным, деловым и научно-образовательным центром Юга страны.
Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в своём поздравлении отметил, что Краснодар по многим аспектам социально-экономического развития занимает лидирующие позиции в России, что является заслугой многих поколений горожан. Глава Заксобрания пожелал краевому центру дальнейшего процветания, мира и благополучия.
Депутат Госдумы от Краснодарского края Евгений Первышов в День города пожелал Краснодару развития и процветания, а всем жителям — счастья и уверенности в завтрашнем дне.
Пышных торжеств по случаю Дня города решили не проводить из соображений безопасности. Утром 28 сентября состоялось открытие обновлённых Цветочных часов на углу улиц Красной и Гаврилова.
Также свои двери после масштабной реконструкции распахнёт кинотеатр «Болгария».