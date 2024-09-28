В Дзержинском районе Новосибирска водитель крана оборвал высоковольтную линию

— Работы проводились в охранной зоне ЛЭП и не были согласованы с сетевой организацией. Во время разгрузки стройматериалов под воздушной линией электропередачи 110кВ водитель поднял стрелу крана, после чего произошло прикосновение к проводам ЛЭП, — сообщила пресс-служба АО «РЭС».