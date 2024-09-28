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В Дзержинском районе Новосибирска водитель крана оборвал высоковольтную линию

Специалисты уже прибыли на место аварии.

Утром 28 сентября во время несанкционированных работ на улице Трикотажной в Дзержинской районе Новосибирска водитель крана-манипулятора повредил провода высоковольтной линии.

— Работы проводились в охранной зоне ЛЭП и не были согласованы с сетевой организацией. Во время разгрузки стройматериалов под воздушной линией электропередачи 110кВ водитель поднял стрелу крана, после чего произошло прикосновение к проводам ЛЭП, — сообщила пресс-служба АО «РЭС».

К счастью, жителям Дзержинского района не пришлось сидеть без света благодаря срабатыванию противоаварийной автоматики.

Бригада сетевой компании уже осмотрела поврежденный участок ЛЭП. Они констатировали, что коммуникациям требуется дорогостоящий ремонт.