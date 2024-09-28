«Сказочный сквер» с Царевной Лягушкой и Котом учёным открыли в Новосибирске

В Новосибирске официально открыли новое интересное место — сквер «Сказочный». Он расположен во дворе дома № 50 по улице Ленина. Об этом рассказал депутат Ростислав Антонов на своей странице в социальной сети.
Территорию, где стояли гаражи, теперь украшают скульптуры Царевны лягушки, Золотой рыбки, двоих из ларца, Конька-горбунка и героев других русских народных сказок. Яркой деталью стала скамейка в форме пера.
Судя по видео, которое опубликовал депутат, на одном из зданий появился витраж.
Автором скульптур называют мастера из Бердска — Илью Давыдова.
Отмечается, что создание сквера стало возможным благодаря сотрудничество депутата, жителей, ТОС «Депутатсий» и грантовой поддержки городской мэрии.