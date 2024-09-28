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«Сказочный сквер» с Царевной Лягушкой и Котом учёным открыли в Новосибирске

Необычное место появилось на улице Ленина.

Источник: Соцсети

В Новосибирске официально открыли новое интересное место — сквер «Сказочный». Он расположен во дворе дома № 50 по улице Ленина. Об этом рассказал депутат Ростислав Антонов на своей странице в социальной сети.

Территорию, где стояли гаражи, теперь украшают скульптуры Царевны лягушки, Золотой рыбки, двоих из ларца, Конька-горбунка и героев других русских народных сказок. Яркой деталью стала скамейка в форме пера.

Судя по видео, которое опубликовал депутат, на одном из зданий появился витраж.

Автором скульптур называют мастера из Бердска — Илью Давыдова.

Отмечается, что создание сквера стало возможным благодаря сотрудничество депутата, жителей, ТОС «Депутатсий» и грантовой поддержки городской мэрии.

искусство