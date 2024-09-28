Более 1,5 тыс жителей Иркутской области подали заявки на конкурс «Моя карьера»

В Иркутской области в очередной раз проводится конкурс «Моя карьера», инициатором которого выступил губернатор региона Игорь Кобзев. Участвуют в нем молодые люди от 18 до 35 лет, а финалисты смогут пройти стажировку в компаниях-партнерах проекта и, возможно, получить приглашение на работу. В этом году для участия зарегистрировалось более 1,5 тысячи человек.
— Областной конкурс «Моя карьера» — это уникальная площадка для выявления и поддержки перспективных молодых специалистов, — отметила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова. — Этот конкурс предоставляет возможность не только продемонстрировать свои навыки и компетенции, но и получить ценные советы от экспертов и лидеров отрасли, наладить важные профессиональные контакты, и, возможно, даже найти работу своей мечты.
Показать свои навыки смогут участники в нескольких профильных направлениях: «Государственное и муниципальное управление», «Образование и наука», «Медицина», «Бизнес и производство». Сначала проводится отборочный этап, полуфинал и финал, в результате которого будут определены 100 лучших участников. Последнее испытание — защита проектов, которые будут разрабатывать молодые люди во время полуфинальных испытаний. Финалисты получат приглашения на практику или стажировку от ведущих предприятий и компаний Иркутской области, в том числе и от органов государственной власти.
Первый конкурс «Моя карьера» прошел в 2021 году. Многие из участников прошлых лет смогли найти работу в органах муниципальной и региональной власти, продвинуться по службе. С результатами участников можно познакомиться на официальной странице конкурса в социальных сетях.