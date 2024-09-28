Более 1,5 тыс жителей Иркутской области подали заявки на конкурс «Моя карьера»

Показать свои навыки смогут участники в нескольких профильных направлениях: «Государственное и муниципальное управление», «Образование и наука», «Медицина», «Бизнес и производство». Сначала проводится отборочный этап, полуфинал и финал, в результате которого будут определены 100 лучших участников. Последнее испытание — защита проектов, которые будут разрабатывать молодые люди во время полуфинальных испытаний. Финалисты получат приглашения на практику или стажировку от ведущих предприятий и компаний Иркутской области, в том числе и от органов государственной власти.