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Кайли Миноуг выпустила трек Lights Camera Action

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг представила первый сингл из своего предстоящего 17-го альбома Tension II — Lights Camera Action. Релиз лонгплея намечен на 18 октября.

Источник: Звук

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг представила первый сингл из своего предстоящего 17-го альбома Tension II — Lights Camera Action. Релиз лонгплея намечен на 18 октября.

Соавтором песни с клубным звучанием выступила норвежка Ина Врольдсен, работавшая над прошлогодним хитом Кайли Padam Padam.

Композиция дополнена гламурным клипом, в котором артистка примеряет на себя роли кинозвезды и модели.

Грядущая пластинка станет продолжением релиза исполнительницы Tension I (2023). В лонгплей войдут коллаборации с Биби Рексой, Tove Lo, The Blessed Madonna, Sia, Diplo и Орвиллом Пеком.