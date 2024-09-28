Кайли Миноуг выпустила трек Lights Camera Action

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг представила первый сингл из своего предстоящего 17-го альбома Tension II — Lights Camera Action. Релиз лонгплея намечен на 18 октября.
Соавтором песни с клубным звучанием выступила норвежка Ина Врольдсен, работавшая над прошлогодним хитом Кайли Padam Padam.
Композиция дополнена гламурным клипом, в котором артистка примеряет на себя роли кинозвезды и модели.
Грядущая пластинка станет продолжением релиза исполнительницы Tension I (2023). В лонгплей войдут коллаборации с Биби Рексой, Tove Lo, The Blessed Madonna, Sia, Diplo и Орвиллом Пеком.