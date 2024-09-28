Более 200 новых объектов построили в Иркутской области за 5 лет

— Динамика уровня достижения показателей национальных проектов в регионе за весь период реализации исключительно положительная. Так, уровень достижения с 2020 года по отношению к 2023 году вырос на 20%. Если в 2020 году из 137 запланированных к достижению показателей было достигнуто лишь 107 (78%), то по итогам 2023 года из запланированных 146 показателей достигнуто 143 (98%), — отметил Игорь Кобзев.