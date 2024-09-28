Более 200 новых объектов построили в Иркутской области за 5 лет

В Приангарье построили больше 200 новых объектов соцкультбыта и ЖКХ за пять лет в рамках реализации нацпроектов. На заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Сибирском ФО были подведены предварительные итоги реализации в регионах Сибири. Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, принял участие в мероприятии в режиме видеоконференции. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.
— Динамика уровня достижения показателей национальных проектов в регионе за весь период реализации исключительно положительная. Так, уровень достижения с 2020 года по отношению к 2023 году вырос на 20%. Если в 2020 году из 137 запланированных к достижению показателей было достигнуто лишь 107 (78%), то по итогам 2023 года из запланированных 146 показателей достигнуто 143 (98%), — отметил Игорь Кобзев.
Стоит подчеркнуть, что с 2019 года Приангарье является участником реализации национальных проектов, которые были инициированы Президентом России Владимиром Путиным. За это время в Иркутской области построили более 200 новых объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и ЖКХ.
Так, в области были построены и введены в эксплуатацию 20 новых школ. Это значит, что создано 10,2 тыс. новых мест. Также 30 детских садов на 4,2 тыс. новых мест.
В рамках нацпроекта «Культура» в Иркутской области появились восемь домов культуры общей вместимостью более тысячи человек.