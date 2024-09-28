В Самаре на Московском шоссе уберут один пешеходный переход

Когда вопрос с камерами будет решен, чиновники займутся поиском подрядчика, который восстановит всё, что сломалось в переходе. Разруха — дело рук вандалов, а значит строивший надземный переход «Самаратрасстрой» устранять ее по гарантии не будет.