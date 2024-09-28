В Ростове полицейские отобрали номера у водителя из свадебного кортежа

В Ростове инспекторы ГАИ выписали штрафы пяти водителям из свадебного кортежа. Таким образом они отреагировали на сообщение в соцсети о слишком шумной езде свадебных автомобилей по улице Большой Садовой. Об этом сообщили в Госавтоинспекции области.
В ведомстве уточнили, что водителей автомобилей «БМВ» и «Мерседес» оштрафовали за незаконную тонировку на машинах. Еще у одного «Мерседеса» не было установлено номеров, а также он превышал уровень шума. Также еще у одного автомобиля «БМВ» был превышен шум.
К тому же у водителя «БМВ М4» изъяли номера машины и свидетельство о регистрации машины.