В Ростове полицейские отобрали номера у водителя из свадебного кортежа

В ведомстве уточнили, что водителей автомобилей «БМВ» и «Мерседес» оштрафовали за незаконную тонировку на машинах. Еще у одного «Мерседеса» не было установлено номеров, а также он превышал уровень шума. Также еще у одного автомобиля «БМВ» был превышен шум.