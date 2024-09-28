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Нижегородка Ирина Пегова получила звание Народного артиста РФ

В атриуме Большого театра в Москве состоялась торжественная церемония вручения государственных наград деятелям культуры и искусства.

Нижегородка Ирина Пегова получила удостоверение и значок Народного артиста Российской Федерации.

Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила награды 29 выдающимся деятелям, среди которых поэтесса Лариса Рубальская, актёры Антон Шагин, Полина Агуреева и другие.

Отметим, что президент Владимир Путин присвоил Ирине Пеговой звание народного артиста 3 апреля 2024 года. Это высшее почётное звание, которым государство отмечает достижения творческих людей в профессии.

Напомним, что Ирина Пегова, известная актриса из Нижнего Новгорода, с блеском сыграла главную роль в новом комедийно-драматическом сериале под названием «Гостья».