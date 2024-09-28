В Ростове будут реконструировать общественную баню

В Ростове планируют реконструировать общественную баню на улице Веры Пановой, 31. Об этом сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко. Баню решил реконструировать частный инвестор. Он готов выделить на это 500 млн рублей.
Этот банный комплекс был построен ещё в советское времён. В трехэтажном здании хотят сделать семейное отделение, мужское отделение, бассейн, а также кухню, кафе, летнюю террасу и даже парикмахерскую.
«Сейчас инвестпроект находится на стадии проектирования», — говорится в сообщении.
К работам инвестор планирует приступить в 2025 году. Реконструкцию он хочет завершить за год.